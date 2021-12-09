РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. В ЦДК им. Калинина в подмосковном Королеве установили современное оборудование и поставили новый рояль, сообщил глава города Игорь Трифонов в Instagram.

В Королеве продолжается обновление учреждений культуры. В этом году в концертном зале Центрального дворца культуры им. М .И. Калинина установлено новое звуковое и световое оборудование, обновлен занавес.

Также во дворце появился новый музыкальный инструмент - рояль «Москва», который уже по достоинству оценили артисты, выступающие в эти дни в рамках Рождественского фестиваля Королевского филармонического общества им. С. В. Рахманинова.

В декабре обновление начнется и в деловом и культурном центре «Костино», которое стало возможным благодаря победе центра в конкурсе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Здесь появятся 2 новых кинозала с современным оборудованием.

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