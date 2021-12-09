РИАМО - 9 дек. Правоохранители совместно с таможенниками аэропорта Шереметьево пресекли деятельность организованной группы из двух сотрудников столичной косметологической компании, которые обвиняются в незаконном выводе нескольких десятков миллионов рублей за границу, сообщается на сайте «МВД Медиа».
По версии следствия, сотрудники косметологической фирмы проводили теневые финансовые операции и переводили деньги в иностранной валюте на счета иностранных фирм.
По предварительным подсчетам, сотрудники фирмы смогли вывести за границу более 45 млн рублей.
Правоохранители провели 17 обысков в жилых и офисных помещениях подозреваемых. На банковские счета подконтрольных юридических организаций, замешанных в аферах, наложены аресты.
В отношении 36-летнего мужчины и 49-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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