РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В Подольске полицейские и общественники провели акцию в День Героев Отечества, поблагодарили родителей Героя России Александра Монетова и возложили цветы к его памятнику, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членами Общественного совета, родителями Героя России Геннадием и Валентиной Монетовыми, председателем Вячеславом Поповым провели памятную акцию в честь Дня Героев Отечества.

Участники мероприятия вспомнили всех героически погибших жителей, проживавших на территории округа, и обратились со словами благодарности к родителям Героя России. Оперуполномоченный спецотдела быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Свердловской области Монетов погиб в поселке Новый 26 лет назад (24 июня 1995 г.) при ликвидации одной из террористических групп. Указом президента РФ от 12 мая 1996 года Монетову присвоено звание Героя РФ посмертно.

Также полицейские и общественники посетили музей боевой славы Дубровицкой школы. Там представлены различные военные экспонаты и стенды с информацией о трагически погибших солдатах-подольчанах.

В завершение мероприятия полицейские возложили букеты цветов к памятнику Монетову и почтили память всех защитников Родины минутой молчания.

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