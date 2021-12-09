РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 дек. В микрорайоне Силикат городского округа Котельники в ходе рейда проверили законность нахождения в России иностранных граждан и их трудовую деятельность, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В отдел полиции доставили 11 человек, на двоих составили административные протоколы за нарушение миграционного законодательства, еще на одного – за нарушение правил торговли.

Также был задержан житель Московского региона, у которого при личном досмотре обнаружили наркотическое вещество.

На территории городского округа на постоянной основе проходят совместные мероприятия с участием Котельниковского отдела полиции и администрации с целью наведения порядка в микрорайонах.

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