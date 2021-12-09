РИАМО - 9 дек. Начальник и старший инспектор отдела по вопросам миграции управления МВД по городскому округу Пушкинский задержаны по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба областного главка СКР.

Сотрудников подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, а также в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, госслужащие получали взятки от коммерсанта за непривлечение организации и должностного лица к административной ответственности за организацию работы нелегальных трудовых мигрантов. Общая сумма взяток составила 1,7 млн рублей.

По местам жительства и работы подозреваемых проводятся обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что сотрудников уже уволили со службы.

«По результатам служебной проверки данные сотрудники уволены из ОВД по отрицательным мотивам. Они понесут наказание в соответствии с законодательством», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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