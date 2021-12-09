РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В Подольске провели областное мероприятие к Международному дню инвалидов, в нем приняли участие делегации Всероссийского общества инвалидов из 46 муниципалитетов Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественное мероприятие прошло в КПЦ «Дубровицы» 8 декабря. Праздник отмечается ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 14 октября 1992 года. Таким образом привлекают внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

В КПЦ «Дубровицы» приехали делегации Всероссийского общества инвалидов из 46 муниципалитетов Московской области. В мероприятии принял участие председатель Московской областной организации инвалидов Николай Зеликов.

Заведующая отделом управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Минсоцразвития Московской области Марина Смирнова зачитала гостям поздравительный адрес от министра социального развития региона Людмилы Болатаевой. Она отметила, что в Подмосковье проживают 427 тыс. граждан с инвалидностью.

Во всех муниципальных образованиях Московской области реализуется проект губернатора «Активное долголетие». Открываются клубы, организуются занятия спортом. Смирнова пригласила присутствующих к активному участию в проекте и пожелала здоровья, удачи и успехов.

В Подольске проживает свыше 12 тыс. инвалидов, среди которых почти 1 тыс. детей. Заглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот приветствовала гостей от имени главы муниципалитета Николая Пестова.

По ее словам, в округе много делается для того, чтобы обеспечить доступные условия для маломобильных людей. Проводится много мероприятий, направленных на поддержку жителей с инвалидностью. У них есть возможность проявить себя в творчестве и спорте.

Концерт для участников мероприятия подготовили творческие коллективы КПЦ «Дубровицы». Зрители аплодисментами встречали артистов театра моды «Корабль времени», танцоров хореографического ансамбля «Радужные ребята» и школы современного танца Silentium, певицу Ольгу Стрельчук и музыкальную группу «Заряд».

Подарили позитивные эмоции гостям праздника финалистка вокального телепроекта «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1» Екатерина Бродская, свето-цирковое шоу Art Show, участник фестиваля «Славянский базар» Андрей Приклонский.

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