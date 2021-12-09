РИАМО - 9 дек. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу рассказали жителям Жуковского о правилах безопасного поведения в автомобиле, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В профилактических беседах также приняли участие инспекторы Восточного отделения ГИМС Московской области и представители ГИБДД городского округа Жуковский.

Одна из акций прошла в магазине автозапчастей наукограда. Инспекторы порекомендовали огнетушители для размещения в транспортных средствах и напомнили, что управлять авто без такого средства пожаротушения запрещено.

Специалисты обратили внимание автовладельцев на то, что за состоянием огнетушителей необходимо следить, вовремя их перезаряжать, ведь неисправный огнетушитель не поможет в экстренной ситуации на дороге.

Инспекторы ГИМС предупредили автолюбителей об опасностях выезда и выхода на непрочную ледовую поверхность, а также разъяснили порядок действий при несчастном случае на льду.

Жителям города вручили информационные буклеты по безопасному поведению при пожаре, а также памятки с правилами поведения на водоемах в зимний период.