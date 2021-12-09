РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Пледы и павловопосадские платки получили в подарок почти 2,9 тыс. юбиляров старше 80 лет из Балашихи, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 19.08.2019 года жителям региона, отмечающим юбилейные даты рождения, начиная с 80-летия (80, 85, 90, 95, 100, 105 лет), вручаются персональные поздравления от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и памятные подарки (нарядные павловопосадские платки для женщин и теплые пледы для мужчин).

Ветеранам ВОВ, отмечающим юбилейные дни рождения, начиная с 90-летия, также вручается персональное поздравление президента РФ Владимира Путина.

Памятные подарки гражданам, отмечающим юбилейные дни рождения, предоставляются в течение одного календарного года после юбилея.

«Всего с начала 2021 года 2898 граждан городского округа Балашиха отметили юбилейные даты и получили памятные подарки», - сказал начальник управления соцзащиты населения по Балашихе Игорь Мамонкин.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии управления: 8(495)521-31-08.

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