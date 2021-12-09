РИАМО - 9 дек. В Москве по подозрению в получении крупной взятки задержан ведущий советник Минобороны РФ Александр Лопатин, сообщает ТАСС.

Мужчина занимал должность в департаменте по обеспечению гособоронзаказа. По данным источника, сейчас с Лопатиным проводятся оперативно-следственные действия.

Лопатину вменяется получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сумма взятки, которую мог получить чиновник, не уточняется. Другие подробности дела неизвестны.

Следствие будет ходатайствовать об аресте Лопатина. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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