РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 дек. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин, его заместители Ирина Кузьмина и Ирина Копыльченко проверили ход строительства общеобразовательной школы на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Южный, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Строительство почти завершено. В настоящий момент в пищеблоке устанавливается оборудование, ведутся работы в актовом и спортивном залах. В школе будут расположены читальный зал, библиотека, зона отдыха.

После Нового года начнется поиск учителей для трудоустройства.

«Вместе с детьми и их родителями торжественно откроем школу 1 сентября 2022», – сказал Жигалкин.

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