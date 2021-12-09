РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Электроснабжение нескольких улиц в подмосковном Красногорске могут отключить 10 декабря в период с 10:00 до 14:00, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Красногорское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, облсуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется с 10:00 до 14:00 на улицах Новая Слободка, Зеленая, Пролетарская и Причальная.

Причиной отключения станет ввод в работу оборудования после ремонта.