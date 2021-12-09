РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. В Королеве двое мужчин похитили с банковской карты девушки более 12 тыс. рублей, их задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что с ее банковской карты, которую она потеряла у одного из домов на улице Героев Курсантов, были похищены деньги. Сумма материального ущерба составила более 12 тыс. рублей.

Полицейские установили и доставили в отдел полиции двоих мужчин 54 и 50 лет, один из которых является жителем Королева, второй проживает в Москве.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.