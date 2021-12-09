РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 дек. Медицинский центр CMD получил субсидию от администрации Котельников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Муниципальный конкурс на предоставление финансовой поддержки провели по мероприятию «Модернизация». Директор медцентра Тимофей Кузнецов пригласил на работу специалистов, которых не хватало городу. В частности, это гинеколог-репродуктолог, аллерголог, нутрициолог, кардиолог. В центр закупили оборудование для разных видов УЗИ.

Победители конкурса могут вернуть до 80% от расходов на оборудование.

Подробнее о мерах государственной и муниципальной поддержки можно узнать в управлении экономического развития по номеру телефона: 8(495)559-73-52.

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