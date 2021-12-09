РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. Жителям Королева напомнили, в какой срок можно обратиться за перерасчетом денежных выплат на детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Королевское управление социальной защиты населения напоминает, что 31 декабря текущего года истекает срок обращения за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление можно подать через портал госуслуг.

Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. Если при выплате пособия в 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье все еще не поднимаются до уровня прожиточного минимума, то пособие назначается в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

В управлении соцзащиты обратили внимание на то, что в составе семьи теперь учитываются и студенты. Если старший ребенок в возрасте до 23 лет, не состоящий в браке, учится на очной форме обучения, то он учитывается в составе семьи при расчете среднедушевого дохода.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 в Королевском УСЗН: 8(498)602-83-02 или в отделе СЗН в мкрн Юбилейный: 8(498)602-27-65.