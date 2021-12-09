РИАМО - 9 дек. Добровольцы-спасатели Московского областного отделения ВСКС и члены студенческого спасательного отряда академии гражданской защиты МЧС России приняли участие в международном форуме #МыВместе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Подмосковью.

На стенде Всероссийского студенческого корпуса спасателей гости форума могли улучшить свои знания в волонтерской деятельности в ЧС и узнать больше о спасательном деле.

Участники форума смогли сыграть в «Дженгу», используя гидравлические аварийно-спасательные инструменты, примерить на себя боевую одежду пожарного. Также на форуме прошли лекции от добровольцев ВСКС об оказании первой помощи и альпинизме.

Все желающие могли поучаствовать в блице, победители соревнования получали памятные подарки.