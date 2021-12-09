РИАМО - 9 дек. Внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности прошло в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В заседании приняли участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитровскому городскому округу Вячеслав Ралюк и начальник Дмитровского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Легасов.

Приоритетной задачей Главного управления МЧС России по Подмосковью на новогодних праздниках является обеспечение пожарной безопасности. Поэтому подразделения МЧС России на период праздничных дней будут работать в режиме повышенной готовности. Запланирован комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан в местах с массовым пребыванием.

В частном жилом секторе, СНТ и многоквартирных домах сотрудники ведомства будут проводить ежедневные профилактические рейды. Особое внимание специалисты уделят безопасности при запуске фейерверков. Для этого в Московской области подготовят специальные площадки.

Также в преддверии празднования Рождества Христова спасатели проверят наличие и работоспособность пожарной сигнализации и средств пожаротушения в храмах, а также соответствующую документацию с порядком действий при экстренной ситуации. С настоятелями и работниками храмов проведут инструктажи и практические занятия.

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