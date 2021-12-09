РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В ЖК «Весенний» Подольска женщина выпала с верхнего этажа и погибла, причины трагедии выясняются, сообщили «РИАМО в Подольске» в правоохранительных органах.

Трагедия случилась 7 декабря около 18:00 в поселке Сосновый Бор. Женщина в возрасте около 35 лет выпала с верхнего этажа дома, она скончалась. При падении она зацепилась за балкон, и у нее оторвало ногу.

Очевидцы рассказали, что у погибшей остался ребенок. Причины трагедии выясняются.

Сотрудники полиции подтвердили факт обнаружения тела.