РИАМО - 9 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил медалями 9 ребят в возрасте от 11 до 16 лет за мужество и героизм, проявленные при спасении людей в экстремальных ситуациях. Об этом сообщает в Instagram пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор подчеркнул, что родители наверняка гордятся своими детьми-героями.
К примеру, 14-летний Артем Шулапов из Ступина ночью почувствовал запах дыма. Мальчик быстро разбудил маму, брата, сестру и вывел их из горящего дома. При этом до приезда пожарных расчетов подросток тушил огонь подручными средствами.
15-летний Тимур Иванчук из Рузы награжден памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Она учреждена в рамках проекта «Дети-герои». Вместе с другом Тимур спас мужчину, тонувшего в озере.
Спасли людей из воды также Никита Монжула из Пушкина, Александр Трунов из Щелкова, Александра Боровикова и Василиса Фомичева, которые учатся в Одинцове. Медали «За проявленное мужество» также вручили подросткам из Долгопрудного – Игорю Громову, Кириллу Степанову и Артему Пескову.
День Героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. В этот день во всех городах РФ отдают дань памяти погибшим героям и чествуют ныне живущих Героев СССР, Героев России, а также кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
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