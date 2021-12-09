РИАМО - 9 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил медалями 9 ребят в возрасте от 11 до 16 лет за мужество и героизм, проявленные при спасении людей в экстремальных ситуациях. Об этом сообщает в Instagram пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Сегодня мы отмечаем День Героев Отечества. Чем герой отличается от простого человека? Всего лишь одним шагом. И кто решается сделать этот шаг – спасти, рискнуть собственной жизнью – всегда заслуживает большого уважения. Я очень рад видеть вас, молодых ребят, которые совершили мужественный поступок. Хочу вас поблагодарить и поздравить», – сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что родители наверняка гордятся своими детьми-героями.

К примеру, 14-летний Артем Шулапов из Ступина ночью почувствовал запах дыма. Мальчик быстро разбудил маму, брата, сестру и вывел их из горящего дома. При этом до приезда пожарных расчетов подросток тушил огонь подручными средствами.

15-летний Тимур Иванчук из Рузы награжден памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Она учреждена в рамках проекта «Дети-герои». Вместе с другом Тимур спас мужчину, тонувшего в озере.

«На середине озера он погрузился на дно и не всплывал. Мы с другом поплыли на то место, дотащили его на другой берег и начали делать искусственное дыхание и массаж сердца – в школе нам рассказывали на уроках ОБЖ, как это правильно делать. Я очень сильно переживал, нельзя оставаться равнодушным, если человеку нужна помощь», – рассказал Тимур.

Спасли людей из воды также Никита Монжула из Пушкина, Александр Трунов из Щелкова, Александра Боровикова и Василиса Фомичева, которые учатся в Одинцове. Медали «За проявленное мужество» также вручили подросткам из Долгопрудного – Игорю Громову, Кириллу Степанову и Артему Пескову.

День Героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. В этот день во всех городах РФ отдают дань памяти погибшим героям и чествуют ныне живущих Героев СССР, Героев России, а также кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

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