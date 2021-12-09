РИАМО - 9 дек. Несмотря на увеличение жилого и нежилого фонда, в Москве сокращается потребление тепловой и электрической энергии. Город располагает резервами энергетических мощностей, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Город за последние 10 лет вырос в площадях недвижимости примерно под 90 млн кв. м. Казалось бы, надо сейчас дополнительные мощности тепловой энергии, электрической. А у нас, наоборот, идет сокращение потребления», - сказал Бирюков.

По его словам, сокращать потребление энергии позволяет строительство новых агрегатов на теплогенерирующих устройствах.

«Мы имеем сегодня резерв по теплу примерно 48%. По воде - 50 с лишним процентов. По канализированию - более 40%. Мы сократили потребление газа и имеем сегодня резерв примерно 30%, электрической энергии - порядка 25%», - отметил Бирюков.

Он добавил, что в столице с каждым годом уменьшается износ коммуникаций. Это происходит благодаря строительству новых и ремонту существующих инженерных систем. Ежегодно их обновляют примерно на 2,5-3%. При ремонте применяют современные технологии подземной прокладки.

«Мы на сегодняшний день имеем около 200 различных теплогенерирующих объектов. Это и квартальные тепловые станции, и районные, крупные ТЭЦ. И все они сегодня работают с резервом. <…> Если вдруг какой-то источник выходит из строя, то в автоматическом режиме идет переключение на резервную подачу тепловой энергии, воды, газа», - заключил Бирюков.

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