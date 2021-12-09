РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. Пожилых жителей Королева приглашают на занятия в театральную мастерскую, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Люди старшего поколения из Королева могут присоединиться к проекту «Активное долголетие в Подмосковье» и попробовать себя в роли театрального актера.

Театрализация – отличное средство для развития уникальной, неповторимой личности и творческого потенциала. В мастерской участники занимаются артикуляционной гимнастикой и ритмопластикой, делают дыхательные упражнения, учат скороговорки.

Записаться на занятия можно на портале «Активное долголетие», в приложении «Соцуслуги» или в клубах «Активное долголетие» по адресам: ул. Дзержинского, д. 24/2 (телефон: 8(926)885-05-62); мкрн Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4 (телефон: 8(925)729-60-35).

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