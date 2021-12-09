РИАМО - 9 дек. Если человек сразу идет в аптеку, а не к врачу, почувствовав симптомы недомогания, ему могут порекомендовать препарат, который не только не поможет, но и навредит. Кроме того, ошибкой будет изменение дозировки препарата без консультации со специалистом, сообщил врач-эндокринолог Виктор Жиляев.

«Одна из основных ошибок заключается в том, что человек с первыми симптомами болезни идет не к врачу, а отправляется в аптеку. В аптеке никогда не знают полную историю заболевания человека и могут не знать о сопутствующих болезнях. Естественно, в таких условиях пациенту могут порекомендовать какой-то препарат, который не подойдет или даже навредит», — сказал Жиляев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что, например, при нарушении работы почек и печени некоторые медикаменты нельзя использовать. Сотрудники аптеки могут не знать о сопутствующих заболеваниях покупателя.

Кроме того, можно ошибиться, если попробовать самостоятельно изменить дозировку медикамента. Такое может случиться, если в аптеке нет нужной дозировки, рекомендованной врачом, и пациент соглашается взять другую дозировку. В таких случаях лечение будет неэффективным.

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