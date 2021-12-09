РИАМО - 9 дек. Пилот ВКС РФ спас от крушения самолет с десятью десантниками и тремя членами экипажа на борту, посадив воздушное судно на неподготовленную площадку после отказа двигателя, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент случился во время полета под Псковом, когда у самолета отказал двигатель. По имеющимся данным, вследствие успешно произведенной аварийной посадки никто не пострадал.

«Командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», — рассказали о ситуации в Минобороны РФ.

Кабаков будет представлен к награде за проявленное мужество при исполнении служебного долга.

В 2022 году ВКС РФ планируют увеличить число новых образцов техники до 89%. Сегодня подходит к завершению процесс улучшения 200 единиц вооружения, включая специальную и военную технику.

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