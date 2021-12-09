РИАМО - 9 дек. Владимир Попов был избран в четверг пост секретаря Московской городской избирательной комиссии, передает корреспондент РИАМО.
Попов ранее занимал должность секретаря Мосгоризбиркома.
Ранее путем тайного голосования были также избраны председатель и заместитель председателя Мосгоризбиркома. Председателем стала Ольга Кириллова, а заместителем – Дмитрий Реут.
«В комиссию вошли те люди, которые работали в предыдущем составе. Люди, имеющие опыт, знания и умения. Мы были приятно удивлены единством мнений участников собрания, потому что единодушно были выбраны и председатель, и заместитель председателя, и секретарь. Это говорит о том, что предыдущая работа людей оценена высоко», – отметила Кириллова.
Она добавила, что комиссии предстоит большая работа на выборах президента РФ в 2024 году, а также на муниципальных выборах в Москве в 2022 году.
С весны 2020 года председателем Московской городской избирательной комиссии был Юрий Ермолов. Он покинул пост в ноябре текущего года.
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