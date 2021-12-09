РИАМО - 9 дек. Владимир Попов был избран в четверг пост секретаря Московской городской избирательной комиссии, передает корреспондент РИАМО.

«По результатам тайного голосования Попов Владимир Петрович получил 14 голосов. Он набрал достаточное количество для избрания на должность секретаря Московской городской избирательной комиссии», – сказал на заседании председатель счетной комиссии Мосгоризбиркома Евгений Андриенко.

Попов ранее занимал должность секретаря Мосгоризбиркома.

Ранее путем тайного голосования были также избраны председатель и заместитель председателя Мосгоризбиркома. Председателем стала Ольга Кириллова, а заместителем – Дмитрий Реут.

«В комиссию вошли те люди, которые работали в предыдущем составе. Люди, имеющие опыт, знания и умения. Мы были приятно удивлены единством мнений участников собрания, потому что единодушно были выбраны и председатель, и заместитель председателя, и секретарь. Это говорит о том, что предыдущая работа людей оценена высоко», – отметила Кириллова.

Она добавила, что комиссии предстоит большая работа на выборах президента РФ в 2024 году, а также на муниципальных выборах в Москве в 2022 году.

С весны 2020 года председателем Московской городской избирательной комиссии был Юрий Ермолов. Он покинул пост в ноябре текущего года.

Ольга Кириллова назначена председателем Мосгоризбиркома>>