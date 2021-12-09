РИАМО - 9 дек. На дорогах Москвы в четверг образовались пробки в 9 баллов из 10 возможных, они сохранятся до 19:00, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сильные заторы отмечаются на кольцевых магистралях города: Садовой кольцо, ТТК и МКАД. Также в пробках стоят набережные Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы.

Сложная транспортная ситуация отмечается в центре города. Стоят улицы Солянка и Знаменка, Яузская улица, Валовая улица.

Также заторы наблюдаются на Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов, Варшавском шоссе, проспекте Мира.

Дорожная ситуация в городе улучшится только к 21:00, к этому времени транспортная загруженность должна снизиться до 5 баллов.