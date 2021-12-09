РИАМО - 9 дек. Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжении об освобождении Владимира Зеленского с должности директора Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.

Как говорится в документе, освобождение Зеленского от должности произошло по его собственной инициативе.

Распоряжением Собянина на должность директора фонда назначена Ирина Урванова.

Зеленский возглавил Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования в 2014 году. Ранее он работал в должности помощника министра здравоохранения и социального развития. С 2012 года в течение 3-х лет руководил департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки.

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