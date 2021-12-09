РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Жителей Балашихи приглашают посетить новогодние книжные выставки, которые организовали в городской библиотеке №6, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городской библиотеке №6 уже все «дышит» новогодним настроением. Дети могут здесь встретиться с друзьями, почитать, поиграть, пообщаться. Погрузиться в удивительную атмосферу Нового года и зимы смогут читатели старшего поколения.

В преддверии чудесного и всеми любимого праздника сотрудниками библиотеки оформлены новогодние книжные выставки.

«Поздравляем вас, наши читатели, с наступающими праздниками и от души желаем новых открытий, новых интересных книг, духовного роста и душевного равновесия, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись в следующем году», - говорится в сообщении.

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