Новый год и традиционные зимние каникулы все ближе, а потому в Москву и Подмосковье постепенно приходит предпраздничная суета. Это неизбежно отражается и на дорожном трафике: каждый декабрь Московский регион встает в мощные пробки. Однако уже второй год многие жители столицы и области работают удаленно из-за пандемии Covid-19. Отразится ли это на предновогодних пробках и к чему готовиться автомобилистам перед праздниками, читайте в материале РИАМО.

Подарки вручаем лично

Декабрь традиционно считается месяцем, когда трафик на дорогах в Москве резко возрастает и балльность пробок зашкаливает. Причин для этого несколько. Первая и главная из них – это предновогодняя суета, связанная с закупкой и вручением подарков, а также поздравлением близких. Конечно, службы доставки в силу продолжающейся второй год пандемии Covid-19 стали удобнее, но многие москвичи и гости столицы по-прежнему предпочитают лично решать все вопросы, связанные с подарками.

По мнению автоэксперта Сергея Логинова, в декабре 2021 года трафик на столичных дорогах традиционно будет сложным из-за массовых поездок по магазинам, закупок подарков, поздравлений клиентов и партнеров по бизнесу.

«Этого не избежать: несмотря на глобальное развитие служб доставки, они все равно работают далеко не идеально. Поэтому зачастую перед Новым годом проще заехать и забрать или вручить подарок самому, чем ждать курьера», – говорит собеседник РИАМО.

Согласен с этим и главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев. По мнению эксперта, несмотря ни на что, москвичи будут ездить за подарками и доделывать незавершенные дела.

«Ситуация с ограничениями и возможностью заказать подарки онлайн никак не повлияет на трафик на московских улицах. Для нас это уже крепкая традиция – походить по магазинам и выпить чашку кофе с друзьями», – считает он.

По прогнозу Сергея Логинова, ближе к самому Новому году стоит ожидать ухудшения трафика: начиная с 15 декабря пробки в столичном регионе могут достигать 8-10 баллов ежедневно. Дело в том, что прошлый Новый год в столице массово не отмечался из-за пандемии Covid-19, не проводились и корпоративы.

«Поэтому в этом году народ постарается оторваться: люди будут поздравлять друг друга и отмечать наступление праздников. Пандемийные ограничения всем надоели. Хотя, конечно, ситуация может сложиться совсем иначе, если в столичном регионе перед праздниками введут новый локдаун», – считает автоэксперт.

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С поправкой на пандемию

Впрочем, продолжающаяся пандемия Covid-19 все же может оказать влияние на дорожную ситуацию в столичном регионе, считает доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации и кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян.

«Конечно, ситуация с коронавирусом вносит свои коррективы: большинство жителей Московского региона и гости столицы будут стремиться сделать закупки заранее. В этой связи можно предположить, что пробки равномерно распределятся по периоду с 10 по 30 декабря», – говорит эксперт.

В то же время, по мнению Хачатуряна, всегда найдутся те горожане, которые будут откладывать покупки до последнего. Поэтому уже сегодня можно говорить о том, что пробки в период с 25 по 30 декабря будут если не максимальными, как в доковидную эпоху, то близкими к ней.

«Что касается примерного прогноза, то можно сказать что балльность пробок в период с 10 по 27 декабря будет колебаться в диапазоне от 5-6 до 8-9 баллов, а в период 28-30 декабря поднимется ближе к девятибалльной отметке», – прогнозирует Хачатурян.

По его словам, ковидные ограничения в нынешнем году должны сыграть положительную роль и смягчить предпраздничные пробки, что благотворно скажется на экологии и психическом состоянии жителей и гостей столицы.

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Отток дачников и приток туристов

Особенно сильно пандемия Covid-19 отразилась на сфере путешествий. Как говорит Виталий Архиреев, несмотря на то, что некоторые направления открыты, процент тех, кто улетит отмечать Новый год за границу, не столь высок, чтобы влиять на пробки в городе.

В то же время некоторые москвичи поедут на дачи или в путешествия по России. По словам завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александра Цыганова, такие перемещения приведут к формированию пробок у вокзалов, на вылетных магистралях и на шоссе в аэропорты: в первую очередь на Ленинградском, Киевском и Каширском.

«Дачники будут совершать поездки во время каникул, и это увеличит вероятность пробок в области, особенно на подъездах и выездах к торговым центрам и у железнодорожных переездов», – говорит специалист.

В то же время на место покинувших столицу горожан в Москву традиционно приезжают жители соседних областей, для которых январские каникулы – это повод посетить столицу и пройтись не только по театрам, но и по магазинам.

«Последнее означает, что в конце года в Москву будут приезжать фуры с товарами, а ближе к Новому годы и в первых числах января – российские туристы. Поэтому точно можно ожидать пробок после 25 декабря», – считает Цыганов.

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Влияние погоды

Один из важных факторов, влияющих на дорожную обстановку в Москве, – это погода. Как объясняет Александр Цыганов, снегопад всегда прибавляет 3-4 балла к загруженности столичных дорог. Водители едут медленнее, а любая авария приводит к существенному затору на дороге.

Сергей Логинов напоминает, что пример того, к чему приводят снегопады, в столице можно было наблюдать в начале декабря. Тогда, при первом снеге, Москва встала в заторах в 10 баллов. По словам Виталия Архиреева, синоптики на последней неделе уходящего года обещают хоть умеренные, но снегопады. Это чревато глухими многочасовыми заторами в 9-10 баллов.

«В предновогодний снегопад лучше воздержаться от использования личного автомобиля – в это время пробки и аварийные ситуации практически гарантированы», – советует Александр Цыганов.

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Как избежать пробок

Как быть, если без поездок на личном автомобиле в декабре не обойтись, а стоять в пробках не хочется? На этот счет специалисты дают несколько рекомендаций. Во-первых, лучше всего выезжать на шопинг примерно в 10:30 утра, когда большинство сотрудников активно работает, или до 17:00–18:00, то есть перед окончанием рабочего дня.

Тем же автомобилистам, которые не стремятся за покупками, а передвигаются по городу в личных целях, эксперты советуют прокладывать маршрут через менее загруженные районы и выезжать из дома как минимум на час раньше.

Что касается выходных дней, то лучшее время для шопинга наступает после 21:00. Стоит помнить, что в дни новогодних пробок поездки на личном автомобиле неизбежно обернутся потерей времени, а потому лучше всего сделать выбор в пользу заказов подарков и продуктов онлайн.

Наконец, стоит помнить и о том, что отказ от личных поездок в магазины, ко всему прочему, снижает риск заболевания Covid-19.