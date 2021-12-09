РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 дек. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход» на 1-ом Покровском проезде в Котельниках инспекторы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» привлекли к административной ответственности 8 водителей за день, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Три автомобиля были перемещены на специализированную стоянку АМТС.

Ранее в социальные сети администрации городского округа поступили жалобы на водителей о том, что они не пропускают пешеходов на переходе около торгового центра «Мега Белая Дача». Поэтому там была инициирована проверка соблюдения ПДД.

Госавтоинспекторы провели мероприятия, направленные на выявления лиц, нарушающих правила дорожного движения. Всего было проверено 29 транспортных средств.

Также инспекторы проверяли водителей, которые занимаются перевозками пассажиров.