РИАМО - 9 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что прежде чем принять решение о введении обязательных QR-кодов на транспорте, нужно тщательно проработать инициативу и убедиться в готовности всей системы к нововведению, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в вопросе введения QR-кодов на транспорте не должны допускаться непродуманные решения.

Сейчас законопроект о вводе обязательных QR-кодов для посещения общественных мест, в том числе транспорта, разрабатывается правительством России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроекты пока не приняты в России из-за технической, социальной и цифровой сложности их реализации.

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