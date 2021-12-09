РИАМО - 9 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что прежде чем принять решение о введении обязательных QR-кодов на транспорте, нужно тщательно проработать инициативу и убедиться в готовности всей системы к нововведению, сообщает Федеральное агентство новостей.
Российский лидер отметил, что в вопросе введения QR-кодов на транспорте не должны допускаться непродуманные решения.
Сейчас законопроект о вводе обязательных QR-кодов для посещения общественных мест, в том числе транспорта, разрабатывается правительством России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроекты пока не приняты в России из-за технической, социальной и цифровой сложности их реализации.
Свыше 17% врачей считают, что законопроект о QR‑кодах следует ужесточить>>
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