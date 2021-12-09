РИАМО - 9 дек. Члена Общественной палаты города Москвы Ольгу Кириллову избрали на должность председателя Московской городской избирательной комиссии, передает корреспондент РИАМО.

Перед избранием председателя была сформирована счетная комиссия Мосгоризбиркома. В нее вошли Евгений Андриенко (председатель счетной комиссии), Марина Прозорова (секретарь) и Александр Ноздрин.

«За кандидатуру Кирилловой Ольги Евгеньевны проголосовало 14 человек»,- сказал на заседании Мосгоризбиркома Андриенко.

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