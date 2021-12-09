РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. 12 жителей подмосковного Красногорска были удостоены звания Герой Советского Союза и награждены медалью «Золотая Звезда», сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков.

В четверг в России отмечают День героев Отечества.

«Отечество, героизм, патриотизм – для нас это не просто термины из учебников истории, ведь наш народ всегда славился самоотверженностью своих сыновей! Вспомним красногорцев, которые были удостоены этого великого звания воинской славы», – написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Звание «Герой Советского Союза» и медаль «Золотая Звезда» были присвоены 12 жителям округа: старшине Алимкаю Абдершину, сержанту Александру Асманову, майорам Виктору Бударагину и Сергею Елизарову, подполковникам Степану Кобзеву и Петру Колодяжному, полковникам Павлу Головкину, Александру Миронову и Павлу Ершову, генерал-лейтенанту Георгию Леневу, генерал-майору Николаю Угрюмову, заслуженному летчику-испытателю Николаю Кульчицкому.

Полными кавалерами ордена Славы стали пятеро красногорцев: старшина Алексей Власов, сержанты Александр Бородин и Федор Горлов, старший сержант Василий Курлов, полковник Иван Котов.

«Гордимся и двумя ныне живущими героями Российской Федерации: Анатолием Коробенковым и Андреем Солдатенковым», – добавил Волков.

Он добавил, что 18 лет назад ушел из жизни еще один герой Российской Федерации – полковник Владимир Барковский.

«Без героев не было бы Отечества! Вечная слава!» – заключил Волков.