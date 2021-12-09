РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил двух жителей округа с Днем героев Отечества, праздник традиционно отмечают 9 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня в Люберцах проживают два Героя России: летчик-испытатель Владимир Дмитриевич Шушунов и его ученик и последователь Михаил Александрович Беляев», – сказал Ружицкий.

Шушунов провел испытания более 50 типов и модификаций самолетов, порядка 108 испытаний различных единиц техники, вооружения, систем управления. Беляев – летчик-испытатель I класса.

«Среди героев страны, работающих сегодня на территории Люберец, – военные, ученые, инженеры, врачи. Вы – слава и гордость нашего округа, Подмосковья, всей России! Горжусь, что такие люди живут и трудятся на Люберецкой земле!» – добавил Ружицкий.

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