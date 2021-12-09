РИАМО - 9 дек. Депутаты Мособлдумы выступили с законодательной инициативой о введении в России штрафов в размере от 500 рублей до 10 тыс. рублей за нарушения правил содержания домашних животных, в частности, за их выгул в неположенных местах и самовыгул, передает корреспондент РИАМО.

В Подмосковье с 25 июня действуют штрафы за ненадлежащее содержание домашних животных в виде их выгула без соблюдения мер безопасности для людей и других животных - бесконтрольный выгул и выгул в неположенных местах. Данное наказание прописано в подмосковном КоАП. При этом на федеральном уровне административная ответственность за такие нарушения пока отсутствует.

«Нашим комитетом разработана федеральная инициатива по изменениям в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Предлагается внести административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных», - сказал на заседании Мособлдумы председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Он уточнил, что предлагается ввести штраф от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей для граждан и от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что за повторное совершение правонарушения штрафы составят 1,5-3 тыс. рублей и 5-10 тыс. рублей соответственно.

«При этом производство по делам по административным правонарушениям предлагается возложить на региональный орган исполнительной власти. В нашем случае это министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области», - заключил Керселян.