РИАМО - 9 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что Совет Федерации РФ ведет работу по изменению законодательства, чтобы не допускать нарушений прав заключенных в исправительных учреждениях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский лидер подчеркнул, что в вопросе пыток в колониях необходимо тщательно разобраться и в данный момент Следственный комитет РФ изучает ситуацию.

Путин отметил, что для решения вопроса нарушений прав заключенных требуется применение системных мер.

Осенью правозащитный проект Gulagu.net опубликовал архив видеозаписей с пытками заключенных областной туберкулезной больницы УФСИН под Саратовом. Правозащитники заявили, что издевательства над заключенными совершали другие осужденные по заданию администрации колонии.

Инцидент получил широкий резонанс в СМИ. Началась череда увольнений, свои посты покинули начальник туберкулезной больницы УФСИН, где происходили пытки, глава УФСИН по Саратовской области, а позже и директор ФСИН России Александр Калашников.