РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Водителя грузовика, который выгружал мусор в лесу, задержали по сигналу жителей в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

В Истринский филиал ГКУ МО «Мособллес» поступил сигнал от жителей жилого комплекса «Митино О2», благодаря которому удалось предотвратить нарушение лесного законодательства.

Мобильная группа лесных инспекторов оперативно отреагировала на поступившее обращение и выехала к предполагаемому месту правонарушения в Красногорское участковое лесничество. Нарушитель был задержан с поличным. Им оказался водитель грузовика, который выгружал в ближайшем со строительной площадкой лесном участке мусор - грунт вперемешку с арматурой, бой кирпича и бетона.

По выявленному факту нарушения лесного законодательства составлен протокол по ст. 8.31 ч. 3 КоАП РФ «Нарушение правил санитарной безопасности». В настоящий момент ведется расследование, а правонарушителю теперь грозит административная ответственность - штраф и приведение территории в надлежащий вид.

«Сотрудники лесничества регулярно проводят анитимусорные рейды. Многие жители области знают своих участковых лесничих, оказывают содействие и, если замечают подозрительные действия в лесах, сразу звонят напрямую в филиал. Мы видим, как меняется отношение людей к природе, формируется культура обращения с мусором и приходит осознанное понимание ответственности за сохранение окружающей среды», - сказал начальник отдела организации лесной охраны ГКУ МО «Мособллес» Александр Савельев.