РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. На разбитом автомобилями газоне во дворе дома №22 в микрорайоне Павлино Балашихи после обращения жителей высадят деревья и установят ограждение, все работы проведут в весеннюю декаду субботников, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с заместителем генерального директора управляющей компании «Прогрессжилсервис» Еленой Ноздриновой провел рабочее совещание по жалобе жильцов дома №22, которые попросили огородить газон пожарного проезда с 1 по 4 подъезд.

«В этом доме живут активные жители. В октябре 2019 года вместе мы высадили 15 кленов за домом, а управляющая компания установила забор с 4 до 8 подъезда, чтобы машины не парковались на газоне. Сейчас ситуация снова повторяется – только автомобилисты, по словам жильцов, ставят авто во второй половине пожарного проезда, ломая деревья и разрушая газон», – сказал Ефимов.

Он предложил в весеннюю декаду субботников также вместе с жителями высадить деревья на разбитом автомобилями газоне и установить ограждение.

«Обязательно сделаем объявления и позовем активистов дома на это мероприятие. В прошлый раз на субботник пришли порядка 20 человек», – сказала Ноздринова.