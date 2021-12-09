РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско принял в работу 9 обращений от жителей Люберец на личном приеме населения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Вопросы, с которыми обратились к парламентарию, связаны с благоустройством, обеспечением жильем и помощью в приобретении новогодних подарков.

Встречу провели в рамках декады приемов, приуроченной к 20-летию партии «Единая Россия».

«Жительница поселка Чкалово попросила оказать содействие в обеспечении качественным водоснабжением. По ее словам, вода из скважины не пригодна для питья», - сказал Дениско.

Личные приемы населения уже провели депутаты Мособлдумы Лидия Антонова и Игорь Коханый, члены фракции «Единой России» в местном совете депутатов Дмитрий Крестинин, Леонид Троицкий, Сергей Антонов, Мамед Азизов и Наталья Скисова.

До 10 декабря приемы проведут руководитель люберецкой фракции Александр Шлапак и депутат Александр Мурашкин.