РИАМО - 9 дек. В городском округе Кашира введена в работу пятая очередь тепличного комплекса предприятия «Агрокультура Групп», сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, площадь пятой очереди комплекса составляет 20 га. Объем финансирования этого проекта составил около 5,5 млрд рублей.

«Объем выпускаемой продукции будет составлять порядка 6080 тонн овощей и ягод, из них 5630 тонн в год – томат, 450 тонн в год – клубника», – сказал Воскресенский.

«Агрокультура Групп» является лидирующим предприятием Подмосковья в сфере выращивания овощных культур в закрытом грунте. Под его брендом «Зеленый стандарт» реализуются свежие томаты, огурцы, перцы, баклажаны, клубнику. Общая площадь тепличного комплекса составляет 100 га, он находится в Кашире.

«В тепличном комплексе работают более 1,5 тыс. сотрудников. Ввод в эксплуатацию пятой очереди позволит увеличить данный показатель до 2 тыс. человек», – добавил министр

С начала 2021 года компания произвела более 54 тыс. тонн овощей.