РИАМО - 9 дек. Директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова умерла в ночь на 9 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает Nation News.

«Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор Фонда Алена Мешкова — наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для Фонда и для каждого из нас она была», — прокомментировали представители фонда.

Алене Мешковой было 44 года, последние девять лет жизни она посвятила работе в фонде. Коллеги Мешковой отмечают, что благодаря ее работе благотворительный фонд стал масштабным проектом, пользующимся доверием и уважением людей.

Сотрудники фонда назвали Мешкову «другом и человеком с большим сердцем» и поблагодарили ее за огромный вклад в работу.

Мешкова работала в медиа с начала 2000-х годов, в том числе на «Нашем радио» и Первом канале. До прихода в фонд Хабенского в 2012 году Мешкова занималась формированием культурной программы зимних Олимпийских игр в Сочи и работала в департаменте культуры Москвы, где занималась парками.