РИАМО - 9 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что мигранты должны знать русский язык и законы страны до того, как приедут в РФ, сообщает Nation News.

Глава государства отметил, что этот вопрос следует проработать с коллегами из стран СНГ. Миграционная политика является одной из важнейших тем как для экономики, так и для социального самочувствия граждан.

«Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы», — заявил Путин.

Как рассказал президент, власти России проводят подробные разговоры с коллегами из стран СНГ. Одна из таких бесед прошла в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию.