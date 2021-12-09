РИАМО - 9 дек. Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в президентской программе социальной газификации в 674 стационарных и мобильных пунктах. Работу пункта, расположенного в филиале «Мособлгаза» «Северо-Запад» в Красногорске, проверил глава региона Андрей Воробьев. Он пообщался с посетителями, а также поблагодарил сотрудников за важный и добросовестный труд, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

«Очень много скептиков было, потому что раньше за газ нужно было платить приличные деньги – 1-1,5 млн рублей. Благодаря президентской программе мы газифицируем порядка 3 тыс. населенных пунктов в Подмосковье. В этом году выполним треть плана, а в следующем – остальную часть», – сказал Воробьев.

По условиям программы соцгазификации в населенный пункт должен быть проведен магистральный газопровод, а сам дом должен быть официально зарегистрирован. В Подмосковье подключили к голубому топливу уже более 12 тыс. домовладений. Программа завершится в конце следующего года, по ее итогам тепло придет в дома 300 тыс. жителей региона.

«Сегодня мы пришли подавать документы – нужны только паспорт, свидетельство на право собственности на землю и на дом. У меня четверо детей. Сейчас мы используем пропан, он стоит 35 рублей, а газ – около 6 рублей. Это намного выгоднее», – рассказала жительница деревни Покровское городского округа Истра Лилия Басова.

Комплексный договор на заведение газа в дом и установку газового оборудования можно заключить в офисах соцгазификации, «Мособлгаза», МособлЕИРЦ, «Мособлэнерго», «Россетей», МФЦ. Подать заявку можно и в онлайн-формате на сайте uslugi.mosreg.ru. Проверить, подключен ли населенный пункт к магистральному газопроводу, можно на сайте mosoblgaz.ru/sg.

«Хочу поблагодарить всю команду «Мособлгаза». Около 2 тыс. человек задействовано в программе социальной газификации, большое количество подрядных организаций работает, чтобы сделать маленькое чудо – провести газ в населенные пункты», – сказал Воробьев сотрудникам компании за чашкой чая.

Он поблагодарил газовиков за то, что они относятся к своей работе с душой.

«Мы разговаривали с жителями, видим, какие перемены у них происходят, – раньше, когда они отапливали дом электричеством, то платили 25 тыс. рублей, а сейчас с газом – 1 тыс. И по деньгам разница заметна, и качество жизни другое. Наша задача – нарастить темп в следующем году», – заключил губернатор.