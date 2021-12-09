РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В офисах многофункционального центра города Люберцы и поселка Октябрьский установили экопункты для сбора вторсырья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь жители могут отнести на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки из-под напитков. За сдачу вторсырья жители получат баллы, которые можно потратить в магазинах или ресторанах.

Экопункты расположены в МФЦ «Центральный» в доме №3 на Звуковой улице и «Октябрьский» в здании №39А на улице Ленина.