РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В микрорайоне Кузнечики Подольска в четверг пожарные решили помочь жителям залить каток и направили машину 247-й части, но во время работ гидрант сорвало и водой затопило двор. Происшествие попало на видео, его выложили в соцсети очевидцы.

Огнеборцы рассказали, что 247-я пожарная часть помогла залить под каток спортплощадку за домом №6 на бульваре 65-летия Победы. С гидрантами там работать умеют, у них подобный есть на территории учебной площадки, где регулярно оттачивают мастерство. Но в этот раз, когда залили уже половину катка, раздались странные звуки, и гидрант сорвало. Вода стала бить фонтаном и залила двор дома и территорию возле стадиона.

После замерзания воды могут возникнуть проблемы у жильцов, которые оставили там машины.

В пресс-службе Водоканала сообщили, что сотрудники компании оперативно перекрыли подачу воды из гидранта.