РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий призвал жителей соблюдать правила поведения на водоемах в зимний период, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С наступлением холодов повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций на водоемах. Ежегодно из-за несоблюдения правил техники безопасности при нахождении на льду погибают люди. К сожалению, чаще всего среди пострадавших – дети. Именно поэтому крайне важно помнить и соблюдать основные правила поведения на водных объектах», – сказал Ружицкий.

Он призвал родителей не допускать детей к водоемам без надзора взрослых, не разрешать играть, кататься на санках и коньках у воды и на тонком льду.

Если происходит несчастный случай, необходимо звонить спасателям по номеру 112.