РИАМО - 9 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вошел в первую тройку рейтинга глав российских регионов по упоминаемости в социальных медиа за ноябрь 2021 года. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, а также на форумах и в блогах.

Лидерами ноябрьского рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня).

Так, в ноябре в соцмедиа упоминалось, что глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отсутствии планов продлевать нерабочие дни после их завершения 7 ноября. Также губернатор поблагодарил врачей, которые лечили пациентов в период Covid-каникул, и жителей, избегавших лишних контактов и прошедших вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, в соцмедиа обсуждалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с народным артистом СССР Юрием Башметом открыл памятник Чайковскому в Клину.