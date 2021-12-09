РИАМО - 9 дек. Жителей Москвы и Подмосковья в ближайшие сутки ожидает резкое понижение температуры. Местами столбики термометров могут опуститься до минус 22 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Понижение температуры будет отмечаться в четверг даже днем. При этом самыми холодными прогнозируются ночь и день пятницы.

9 декабря температура в Москве составит от минус 10 до минус 12 градусов, а по области – от минус 10 до минус 15 градусов. Из-за ветра мороз по ощущениям может казаться немного сильнее.

Самые сильные морозы придутся на 10 декабря: ночью в Москве будет минус 18-20 градусов, в Подмосковье – минус 17-22 градуса. Днем в столице ожидается до минус 15, по области – до минус 16 градусов.

В выходные морозы немного отступят. 11 декабря в Москве ночью прогнозируется минус 15-17 градусов, а в Московской области – от минус 14 до минус 19 градусов. В дневные часы в Москве будет до минус 13, а по области – до минус 14 градусов.

12 декабря в регионе станет больше облаков. Ночью в Москве будет минус 11-13 градусов, а в области – от минус 9 до минус 14. Днем в столице чуть-чуть потеплеет: температура воздуха составит минус 2-4 градуса, а в области – от минус 1 до минус 6 градусов.