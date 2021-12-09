РИАМО - 9 дек. Многие пациенты, которые перенесли коронавирус, наблюдали изменения в работе сердца, сообщила кардиолог Асият Хачирова.

Она напомнила, что пульс здорового человека в состоянии покоя колеблется от 60 до 90 ударов в минуту. Но после перенесенного коронавируса этот показатель превышает норму.

«После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Дело в том, что организм – в ослабленном состоянии, и чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после коронавируса», – сказала Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.

Она уточнила, что после волны коронавируса к ней на прием приходили пациенты с жалобами на частый пульс.

По словам кардиолога, если высокий пульс будет сохраняться продолжительное время, то произойдет «износ сердца». При этом снизить «износ сердца» после коронавируса весьма просто. Для этого достаточно избегать «провокаций»: соблюдать режим сна и отдыха, а также физических нагрузок.

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