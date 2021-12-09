РИАМО - 9 дек. Собственника земельного участка площадью 7,3 га в Шаховской оштрафовали на 60 тыс. рублей за повторное невыполнение предписаний Россельхознадзора, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В октябре этого года ведомство провело проверку исполнения требований ранее выданных предписаний в отношении собственника земли в Шаховской.

В результате проверки было выявлено, что предписания Россельхознадзора в установленный срок повторно в течение года не выполнены. Собственником не были проведены работы по зачистке земельных участков от зарастания сорняков.

Сельхозугодия не приведены в состояние, пригодное для ведения сельскохозяйственного производства, и не используются по назначению.

За повторное в течение года совершение административного правонарушения были составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы административных дел направлены в мировой суд для принятия решения.

В ноябре 2021 года решением мирового суда собственник был оштрафован на 60 тыс. рублей.