РИАМО - 9 дек. В 2022 году в столице планируют отремонтировать 22 млн кв. м тротуаров и дорог на дворовых территориях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в этом году в городе прошли работы по ремонту 28 млн «квадратов» дорог во дворах жилых домов и тротуаров.
Ранее Бирюков сообщал, что комплекс городского хозяйства Москвы готов к работе в любых погодных условиях, в том числе при низких температурах воздуха и в обильные снегопады.
63 млрд руб планируют направить в Подмосковье на строительство и ремонт дорог в 2022 г>>
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