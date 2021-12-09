РИАМО - 9 дек. В 2022 году в столице планируют отремонтировать 22 млн кв. м тротуаров и дорог на дворовых территориях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году в городе прошли работы по ремонту 28 млн «квадратов» дорог во дворах жилых домов и тротуаров.

«Мы говорим о том, что если 10 лет назад за зимний период доходили до 100-150 тыс. выбоин на дорогах, то в этом году мы сократили (их число - ред.) до 2-3 тыс. <…> Это произошло потому, что у нас есть межремонтные сроки, мы их соблюдаем», – сказал Бирюков журналистам.

Ранее Бирюков сообщал, что комплекс городского хозяйства Москвы готов к работе в любых погодных условиях, в том числе при низких температурах воздуха и в обильные снегопады.

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