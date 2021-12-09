РИАМО - 9 дек. Ежедневно россиянам на телефон поступает спам в виде звонков или сообщений. Некоторые испытывают от этого дискомфорт, а другие серьезно нервничают, сообщил директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский.

По его словам, существуют 2 способа, чтобы избавиться от спам-звонков. Первый – не указывать свой основной номер на непроверенных ресурсах в интернете.

«Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не «светить», тогда, соответственно, и звонков не будет. Если есть необходимость указывать в интернете мобильный номер, допустим, вы торгуете на электронных площадках, то заведите второй номер и используйте его», – рассказал Дворянский в эфире радио Sputnik.

Также существует и еще один способ избавиться от этих звонков – использовать блокировщики звонков или определители вызовов.